Ciclismo, dove vedere Omloop van het Houtland: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere in diretta e streaming la 75^ edizione dell’Omloop van het Houtland Middelkerke – Litchtervelde, classica belga per velocisti. Il percorso sarà di 196,4 chilometri con partenza posta a Eernegem e arrivo a Litchtervelde. Altro round di una serie di appuntamenti in nord Europa. Di fronte i migliori velocisti del gruppo e i finisseur che non hanno trovato spazio nelle rispettive selezioni nazionali per i Mondiali di Wallongong. Tra i favoriti d’obbligo l’olandese Groenewegen (in foto) e l’astro nascente del ciclismo belga Arnaud De Lie. I nostri colori sono rappresentati da due velocisti che non hanno trovato spazio nelle convocazioni dell’Italia per i mondiali. Si tratta dell’alfiere della Israel Giacomo Nizzolo e dello sprinter della Cofidis Simone Consonni.

Anche questa corsa mette in palio importanti punti per la composizione della classifica World Tour che determinerà a fine stagione chi resterà nella massima serie del ciclismo e chi invece dovrà retrocedere.

Ecco dove vedere l’Omloop van het Houtland: occhio alle ruote veloci del gruppo

La corsa si terrà mercoledi 21 settembre 2022 e vista la contemporaneità con il programma completo dei campionati del Mondo di Wallongong non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva e streaming italiana. Per poter seguire la corsa sarà possibile collegarsi alla diretta testuale sul sito ufficiale www.omloopvanhethoutland.be e sui canali social (facebook e twitter) ufficiali della competizione.