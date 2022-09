Mondiali di ciclismo, il programma delle gare

Da domenica 18 settembre scatteranno a Wallongong in Australia i mondiali di ciclismo, ecco tutto il programma completo con l’inizio di ogni singola manifestazione. L’Italia si presenta a questo appuntamento con alcune carte da giocare soprattutto nella corsa elite femminile e nella cronometro maschile, dove infatti possiamo annoverare i due campioni del mondo uscenti Elisa Balsamo e Filippo Ganna. Una trasferta quella australiana fortemente condizionata, soprattutto nella corsa in linea maschile, dal nuovo regolamento di retrocessioni dal World Tour che ha imposto a diverse squadre di non inviare i propri corridori ma tenerli per le altre corse in programma e andare a caccia di punti preziosi per la classifica World Tour UCI.

Mondiali di ciclismo 2022, il programma completo di tutte le corse

Domenica 18 settembre

Ore 1:35 – Prova a cronometro Donne Elite

Ore 5:40 – Prova a cronometro Uomini Elite

Lunedì 19 settembre

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini U23

Martedì 20 settembre

Ore 1:30 – Prova a cronometro Donne Junior

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini Junior

Mercoledì 21 settembre

Ore 6:20 – Prova a cronometro Mixed Team

Venerdì 23 settembre

Ore 0:15 – Prova in linea Uomini Junior

Ore 5:00 – Prova in linea Uomini U23

Sabato 24 settembre

Ore 0:00 – Prova in linea Donne Junior

Ore 4:25 – Prova in linea Donne Elite

Domenica 25 settembre

Ore 2:15 – Prova in linea Uomini Elite

