Ciclismo, dove vedere Primus Classic 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la Primus Classic 2022 in diretta TV e streaming. Una classica belga di categoria Pro che si svilupperà in un tracciato di 197 chilometri con partenza da Brakel e arrivo a Haacht. Una corsa, come testimonia l’albo d’oro, in perfetto stile belga. Sprinter e finisseur si giocheranno la vittoria. Stvuccederanno nell’albo d’oro al francese Florian Sanechal che impegnato nel Giro del Lussemburgo, non difenderà il successo ottenuto qui lo scorso anno.

Una corsa che fa gola al palmares di molti atleti e i cui punti in palio sono ambitissimi per le note vicende di classifica World Tour UCI che determinerà le retrocessioni a fine stagione. Ben tredici saranno infatti i team della maggiore categoria del ciclismo mondiale che parteciperanno alla competizione, resteranno fuori quelli che non hanno interesse di classifica e hanno inviato diversi corridori al mondiale. Philipsen e Kristoff tra i corridori più attesi, nessuno dei convocati dell’Italia al mondiale sarà al via.

Ecco dove vedere la dodicesima edizione della Primus Classic

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta della Primus Classic 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus sabato 17 settembre 2022 dalle ore 15:00, con arrivo previsto per le ore 17:30.

