I convocati dell’Italia per il Mondiale di ciclismo. Bennati: “Non siamo favoriti”

Domenica 25 settembre si correrà il mondiale di ciclismo categoria elite, ecco chi sono i convocati dell’Italia per mano del CT Daniele Bennati.

Ballerini Davide

Bagioli Andrea

Battistella Samuele

Bettiol Alberto

Conci Nicola

Rota Lorenzo

Trentin Matteo

Zana Filippo

Matteo Sobrero

Edoardo Affini

Matteo Sobrero ed Edoardo affini parteciperanno anche il giorno 18 settembre alla prova a cronometro, insieme al Campione del Mondo Filippo Ganna e agli ordini del CT Marco Velo.

Il commissario tecnico azzurro ha tenuto a ribadire quello che potrebbe essere il ruolo dell’Italia in questo mondiale durante il Jova Beach Party nei pressi di Milano: “Andiamo al Mondiale per fare bene e sappiamo di non essere i favoriti. Contiamo però su una formazione motivata, composta da corridori che stanno bene, in salute. Faremo di tutto per tornare con un buon risultato. Poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Ci sono alcuni elementi che stanno sopra tutti: Wout Van Aert, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel e Michael Matthews che gioca in casa“. Bennati ha le idee chiare e ha mostrato molta decisione anche nella scelta dei convocati dell’Italia per il mondiale di ciclismo di Wallongong.

Da questa iniziale lista di convocati dovranno ulteriormente essere scelti gli otto corridori che correranno per l’Italia il mondiale di ciclismo e quali invece saranno le due riserve. Bettiol avrà i gradi del capitano unico con due corridori come Trentin e Ballerini in supporto. Le ultime corse in Canada (GP de Quebec e GP de Montreal) hanno detto che anche Andrea Bagioli potrebbe avere un ruolo da battitore libero nella nazionale azzurra.