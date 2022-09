Dove vedere Mondiali Ciclismo Wollongong 2022, orari, diretta tv e info streaming

Dove vedere Mondiali Ciclismo Wollongong 2022?. Le corse prenderanno il via a partire da domenica 18 settembre e si concluderanno il 25 settembre con la prova in linea Uomini Elite. L’Australia, dopo dodici anni torna ad ospitare nuovamente la manifestazione ciclistica. Questo il programma delle corse:

Domenica 18 settembre

Ore 3:00 – Prova a cronometro Donne Elite

Ore 5:40 – Prova a cronometro Uomini Elite

Lunedì 19 settembre

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini U23

Martedì 20 settembre

Ore 1:30 – Prova a cronometro Donne Junior

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini Junior

Mercoledì 21 settembre

Ore 6:20 – Prova a cronometro Mixed Team

Venerdì 23 settembre



Ore 0:15 – Prova in linea Uomini Junior

Ore 3:00 – Prova in linea Uomini U23

Sabato 24 settembre

Ore 0:00 – Prova in linea Donne Junior

Ore 4:25 – Prova in linea Donne Elite

Domenica 25 settembre

Ore 2:15 – Prova in linea Uomini Elite

Dove vedere Mondiali Ciclismo Wollongong 2022

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv e in diretta streaming video? La risposta è si. Infatti, i Mondiali Ciclismo Wollongong 2022 saranno trasmessi in diretta in chiaro collegandosi ai canali Rai2 e Rai Sport. L’evento sarà trasmesso anche su Eurosport 1. In questo caso, ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Per quel che riguarda invece la diretta streaming video, sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NowTV.