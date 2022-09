Ciclismo, dove vedere Campionato mondiale a cronometro femminile: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il campionato mondiale a cronometro femminile di Wallongong 2022 in diretta TV e streaming. Una competizione che non vedrà al via due tra le più forti specialiste del cronometro italiane: Elisa Longo Borghini ha preferito concentrarsi esclusivamente sulla prova in linea in cui potrà essere protagonista, mentre Marta Cavalli ha da poco ripreso ad andare in bici dopo la caduta al Tour de France femminile. A rappresentare la nostra nazionale toccherà quindi alla giovanissima Vittoria Guazzini. La ventunenne della FDJ arriva da una stagione molto positiva nelle corse contro il tempo. Ha trionfato nei Giochi del Mediterraneo e ha conquistato la medaglia d’argento sia al Campionato Europeo Under 23 sia al Campionato Italiano. Insieme alla Guazzini toccherà ad Arianna Fidanza indossare la maglia azzurra e provare a dare il massimo per raggiungere un buon risultato.

Favorite d’obbligo per la conquista della maglia iridata sono la campionessa in carica Ellen Van Dijk e la giovane polacca Agnieszka Skalniak-Soika. Attenzione comunque ad Annemiek Van Vleuten, reduce del fantascientifico tris Giro-Tour-Vuelta.

Ecco dove vedere il campionato mondiale a cronometro femminile

Sarà possibile seguire la diretta del Campionato del Mondo a cronometro femminile 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay il giorno domenica 18 settembre 2022 dalle ore 01:35 (ora italiana). E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

Primo appuntamento di tutto il programma di gare dei Campionati Mondiali di ciclismo