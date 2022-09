Incidente Alberto Dainese, ecco come sta il corridore

Alberto Dainese, corridore del team Dsm è stato protagonista di un incidente durante un allenamento nella giornata di ieri. A Lugano, nelle strade del Canton Ticino, è stato coinvolto in un frontale con un’automobile. Prontamente soccorso, il corridore è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente non ha riportato fratture.

Incidente Alberto Dainese. Le dichiarazioni del corridore

Ultimamente sono stati tanti gli incidenti che si sono verificati durante le sessioni di allenamento dei corridori per le strade dell’Italia e non. Questa volta è toccato purtroppo ad Alberto Dainese che è stato vittima di un incidente. proprio durante una sessione di allenamento in programma nella giornata di ieri.

Il corridore ha informato dell’accaduto i suoi tifosi tramite una storia su Instragram dove ha scritto: “Ieri, mentre tornavo da un allenamento, ho avuto un frontale con un veicolo. Sono subito stato soccorso e portato all’ospedale di Lugano dove ho passato la notte per accertamenti. Fortunatamente non ho riportato fratture, solo un taglio esteso sul braccio e qualche dente rotto. Grazie per i messaggi”.

Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione ad Alberto Dainese nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta alla conquista di nuovi obiettivi.