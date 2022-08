Il ritorno di Tadej Pogacar. Ecco quando è tornato in corsa

Il ritorno alle corse di Tadej Pogacar, dopo il Tour de France, è avvenuto negli scorsi giorni. Il corridore infatti ha preso il via alla Bretagne Classic – Ouest France in programma lo scorso 28 agosto. Lo sloveno aveva fatto parte di una squadra formata da sette corridori.

Il ritorno di Tadej Pogacar. Le dichiarazioni

Lo sloveno dopo la partecipazione al Tour de France e il secondo posto conquistato, è tornato alle corse. Come riportato da Tuttobiciweb, il corridore ha spiegato prima del suo rientro: “Dopo le ultime competizioni, mi sono preso del tempo, andando a fare il tifo per la mia fidanzata Urska in occasione del Tour de France femminile e poi trascorrendo un periodo in Slovenia. Il Cosa aspettarsi dalla trasferta a Plouay? Probabilmente di faticare molto. Mi sono allenato bene nelle ultime settimane e mi sono sentito forte, ma di solito ci vuole un po’ di tempo per ritrovare in pieno il ritmo gara. Attendo con trepidazione di essere di nuovo in gara e di affrontare l’ultima parte della stagione”.

La corsa alla fine è stata vinta da Van Aert.

Non resta quindi che attendere le ultime corse della stagione, per vedere se il corridore riuscirà a mettere in bacheca qualche altro prestigioso trofeo.