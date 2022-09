Primus Classic 2022: favoriti, startlist e percorso

Sabato 17 settembre 2022 andrà in scena la Primus Classic 2022 giunta ormai alla dodicesima edizione, vediamo chi sono i favoriti per la vittoria finale. Si correrà in un percorso di 197 chilometri con partenza da Brakel e arrivo ad Haacht. Sarà una corsa molto movimentata dalle molte asperità presenti sulla strada soprattutto nella seconda metà di gara. I corridori dovranno superare indenni i 18 strappi che troveranno (tra cui i muri di Moskesstraat, Smeysberg, e Bekestraat, presenti nel percorso dei Mondiali nelle Fiandre del 2021) lungo il tragitto. Una corsa aperta a molte interpretazioni tattiche e diversi scenari, ecco chi potrebbero essere i principali indiziati alla vittoria finale:

Kristoff *****

Philipsen ****

De Lie ***

Teuns **

Van Avermaet *

Un pronostico che comunque lascia spazio a molti altri interpreti che andremo a scoprire all’interno della startlist dei migliori ciclisti iscritti alla competizione.

Primus Classic 2022, gli altri favoriti presenti all’interno della startlist

Trattandosi di una corsa aperta a diverse interpretazioni, è necessario indicare quei corridori che, pur non essendo pronosticabili alla vigilia, potrebbero ritagliarsi un ruolo di grande centralità durante lo svolgimento della corsa:

Demare

Groenewegen

Jakobsen

Houle

Campenaerts

Haller

Coquard

Gilbert

Garcia Cortina

Johannessen

Boasson Hagen

Una startlist di grandi nomi che renderanno la Primus Classic 2022 una corsa di sicuro interesse e grande spettacolo (ecco dove vedere Primus Classic).