Stagione finita per Primoz Roglic. La situazione

Stagione finita per Primoz Roglic. Lo sloveno non ricorderà sicuramente nel migliore dei modi questa stagione ciclistica caratterizzata da troppe cadute. Infatti, il corridore ha dovuto dare forfait durante il Tour de France a causa di una caduta e la stessa cosa è successa poi alla Vuelta di Spagna dove aveva un’ottima condizione fisica. Il corridore non è stato convocato ai Mondiali in Australia conclusi la scorsa settimana. Da qui, arriva poi anche la successiva decisione del suo team, la Jumbo Visma di non farlo partecipare al Giro di Lombardia.

Stagione finita per Primoz Roglic

In virtù degli ultimi eventi non molto positivi, il corridore ha deciso di fermarsi per questa stagione e riprendere direttamente con gli appuntamenti della prossima. Quindi, Primoz Roglic della Jumbo Visma, non sarà al via al Giro di Lombardia in programma il prossimo 8 ottobre. Alla corsa italiana, il ruolo di capitano unico sarà rivestito da Jonas Vingegaard.

Non resta quindi che attendere sabato prossimo per scoprire come si comporterà la Jumbo Visma al Giro di Lombardia. Riuscirà a trionfare? Intanto, per rivedere Roglic in sella alla sua bicicletta, bisognerà aspettare qualche mese quando ci sarà la partenza della nuova stagione ciclistica che sarà ancora una volta ricca di colpi di scena.