Vincenzo Nibali verso il Lombardia. Il corridore svela le sue sensazioni

Vincenzo Nibali verso il Lombardia, corsa in programma il prossimo 8 ottobre che farà da chiusura alla sua brillante carriera. Lo Squalo dello Stretto infatti aveva annunciato il suo ritiro durante una tappa dello scorso Giro d’Italia. Ospite della presentazione ufficiale del percorso della corsa, il messinese ha rivelato le sue sensazioni: “Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia che è una delle corse che ho amato di più nella mia carriera. Ricordo le vittorie di Bettini e Cunego nei miei primi anni da pro e sognavo un giorno di conquistare questa Monumento. Ci sono già riuscito due volte e sabato 8 ci riproverò ancora in quella che sarà la mia ultima corsa. Sono uscito bene da La Vuelta e ho delle buone sensazioni”.

Vincenzo Nibali verso il Lombardia. Le dichiarazioni

Vincenzo Nibali vuole fare bene in quest’ultima corsa della sua carriera e le ambizioni sono elevate: “Voglio provarci. La Vuelta mi ha dato quel fuoco per arrivare al Lombardia, anche se cercare di vincere sarà molto difficile perché ci sono dei corridori che stanno andando davvero forte, come abbiamo visto al Mondiale. Bisogna vedere come hanno recuperato dalle fatiche del Mondiale e anche dal fuso orario”.