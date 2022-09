Valverde commenta la Coppa Agostoni: “Contento di questo secondo posto”

Valverde commenta la Coppa Agostoni in maniera molto positiva, dopo aver ottenuto la seconda posizione. Il corridore si ritirerà a fine stagione, ma rimarranno memori tutte le sue corse della carriera dove ha sempre regalato grandi emozioni. Il corridore sarà al Giro di Lombardia per l’ultima corsa della sua illustre carriera. Questa sarà quindi la stagione dei grandi addii, vista la mole dei corridori che appenderà la bici al chiodo al termine di queste ultime corse stagionali.

Valverde commenta la Coppa Agostoni. Le dichiarazioni

Alejandro Valverde una volta tagliato il traguardo, si è lasciato andare al racconto delle sue emozioni. Al riguardo ha sottolineato: “Stavo molto bene. Devo ringraziare anche la squadra che ha fatto un ottimo lavoro. Eravamo nel gruppo giusto e Enric ha lavorato molto bene. Sono partito un po’ da lontano e un avversario mi ha superato nel finale, ma sono contento di questo secondo posto”.

La Coppa Agostoni, giunta alla sua 75esima edizione ha visto il trionfo dell’olandese Sjoerd Bax. Il corridore ha ottenuto così il suo primo successo in carriera. Ora non resta che attendere il Giro di Lombardia per scoprire come andrà a finire la carriera di Alejandro Valverde e che posto riuscirà a conquistare al termine della corsa.