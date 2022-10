Ciclocross, calendario completo Coppa del Mondo 2023

Con la fine della stagione del grande ciclismo su strada andiamo a scoprire il calendario completo della Coppa del Mondo 2023 di ciclocross. La stagione è ufficialmente già ripartita con le gare statunitensi che solitamente aprono il calendario. Sono state infatti già disputate la prova di Waterloo il 9 ottobre e quella di Fayetteville – Arkansas il 16 ottobre. In entrambi i casi a vincere è stato il belga Eli Iserbyt, numero 1 del ranking mondiale e favorito principale per la vittoria finale. Un corridore che alterna la strada, milita infatti nel team Pauwels Sauzen di categoria continental, ad un impegno nel ciclocross di tutt’altro spessore e fortuna.

Calendario Coppa del Mondo 2023 di ciclocross

09.10.22 Waterloo (USA)

16.10.22 Fayetteville (USA)

23.10.22 Tabor (RCE)

30.10.22 Maasmechelen (BEL)

13.11.22 Beekse Bergen – Provincie Noord-Brabant (OLA)

20.11.22 Overijse (BEL)

27.11.22 Hulst (OLA)

04.12.22 Antwerpen (BEL)

11.12.22 Dublino (IRL)

17.12.22 Val di Sole (ITA)

26.12.22 Gavere (BEL)

08.01.23 Zonhoven (BEL)

22.01.23 Benidorm (SPA)

29.01.23 Besancon (FRA)

Un calendario 2023 della coppa del mondo di ciclocross molto pieno e che tocca tutte le nazioni con grandissima tradizione ciclistica. La manifestazione farà tappa anche in Italia in data 17 Dicembre con la prova di Coppa del Mondo della Val di Sole alla sua seconda edizione. Lo scorso anno fu addirittura Wout Van Aert a vincere la corsa, precedendo un altro campione della strada come Tom Pidcock giunto 3° al traguardo in una corsa resa spettacolare dalla neve presente sul percorso.