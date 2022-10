CRO Race: chi è Jonathan Milan, nuovo talento del ciclismo italiano

Jonathan Milan ha trovato sulle strade croate del CRO Race i suoi primi successi da professionista della strada, ma chi è il velocista della Bahrain Victorious protagonista assoluto di questi giorni di gare. Friulano di Tolmezzo ha compiuto ieri 22 anni. E’ alla sua seconda stagione tra i professionisti, entrambe disputate con la maglia della Bahrain che l’ha fortemente voluto dal Cycling Team Friuli dopo gli ottimi risultati al Giro Under 23 e ai Campionati Italiani di categoria nel 2019. Dopo una prima stagione necessaria per comprendere dinamiche, ritmo e difficoltà dei professionisti, quest’anno la stagione è stata decisamente migliore. La vittoria era stata già sfiorata al Polonia (3° nella seconda e nella quarta tappa) e al Deutschland Tour (2° nella prima tappa). In Croazia si è presentato in grandissima condizione tanto da cogliere una favolosa doppietta nella prima e nella seconda tappa. Una volta sfumato l’obiettivo della classifica generale si è messo a lavorare per il compagno Mohoric che grazie a lui ha conquistato la maglia di leader della classifica generale finale.

Jonathan Milan si esalta al CRO Race prima di tornare alla sua pista

Velocista potente (194 cm per 84kg) si è scoperto anche corridore in grado di dire la sua su strappi brevi e intensi. Ad aiutarlo nello sviluppo delle caratteristiche c’è sicuramente l’attività su pista che Jonathan Milan alterna con profitto a quella sulle strade di tutto il mondo. In pista la sua specialità è l’inseguimento sia a squadre che individuale. In questa disciplina ha conquistato la medaglia d’oro olimpica a Tokio 2020 insieme ai compagni di squadra Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon. Un successo maturato grazie ad una grandissima rimonta nella finalissima contro i più quotati danesi.

Sempre nella stessa specialità Milan ha conquistato anche le medaglie d’oro europee e mondiali. Un corridore giovane ma già abbastanza completo e soprattutto vincente, che vorrebbe raccogliere lo scettro dei grandi velocisti italiani del passato.