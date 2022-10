Dove vedere Giro del Veneto 2022: diretta TV e streaming

Mercoledi 12 ottobre 2022 va in scena l’ottantacinquesima edizione del Giro del Veneto. La corsa è stata rilanciata dall’organizzazione di Filippo Pozzato lo scorso anno, dopo che l’ex ciclista l’aveva vinta nel 2009, prima che venisse sospesa per problemi organizzativi ed economici. Lo scorso fu il belga della Alpecin Xandro Meurisse ad imporsi regolando in volata un gruppo di 25 corridori. Sul podio insieme a lui Matteo Trentin (in foto) e Alberto Dainese, entrambi sorpresi dalla volata secca del belga.

Giro del Veneto 2022: percorso e protagonisti della corsa

Il Giro del Veneto partirà da Padova per arrivare dopo 160 chilometri di battaglia a Vicenza. Un profilo di gara che dopo una prima parte completamente pianeggiante e semplice, si animerà negli ultimi 85 chilometri di corsa. I corridori dovranno superare in serie le salite di Ca’Lerna, Bocca d’Ansiesa e Perarolo prima di entrare nel circuito finale di 22 chilometri che sarà ripetuto due volte. Il punto focale del circuito è senza dubbio la salita di Arcugnano (2,8 km al 4,4%) che dovrà essere ripetuta due volte. Lo scollinamento finale sarà a 10 chilometri dal traguardo ed è prevedibile che la corsa se la giocheranno allo sprint i velocisti superstiti. I nostri Ulissi, Trentin e Fiorelli se la vedranno con Hermans, Hirschi e soprattutto Bryan Coquard.

Dove vedere Giro del Veneto 2022: diretta in chiaro e streaming

Sarà possibile seguire la diretta del Giro del Veneto 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà mercoledi 12 ottobre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. Non è ancora stato reso noto il palinsesto delle reti Rai in relazione all’evento.

Si conclude con il Giro del Veneto e con la Veneto Classic l’intensa programmazione di corse italiane che ha avuto come momento clou il Giro di Lombardia.