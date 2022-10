Dove vedere Gran Piemonte 2022: diretta TV e streaming

Giovedi 5 ottobre va in scena l’edizione 2022 della Gran Piemonte, semiclassica italiana giunta ormai quest’anno alla sua 106^ edizione. Un appuntamento tradizionale in vista del clou di sabato pomeriggio quando si correrà il Giro di Lombardia. Il fitto programma di corse autunnali italiane si concluderà poi la prossima settimana con le gare in Veneto organizzate dall’ex corridore professionista Filippo Pozzato. Quest’anno al Gran Piemonte è confermato il percorso per velocisti, con l’ultima asperità (Il Pilonetto 3,3km al 8%) a circa 40 chilometri dal traguardo. I velocisti che sapranno resistere si giocheranno allo sprint l’ambito traguardo. Lo scorso anno fu il giovane velocista della BORA Matthew Walls ad imporsi nell’arrivo di Beinasco, ma purtroppo quest’anno non sarà al via della competizione.

Gran Piemonte 2022: percorso classico per velocisti

Come già anticipato è stato confermato il percorso classico, in cui i velocisti dovrebbero avere tutti i favori del pronostico. Una scelta in controtendenza fu quella delle edizioni del 2019 e del 2020, quando fu scelta la collina di Superga come arrivo della corsa. In quei casi furono due scalatori puri come Bernal e Bennett a trionfare. Il percorso di quest’anno vede la partenza da Omegna, con i primi 35 chilometri difficili e pieni di insidie. Poi tanta pianura e l’unica asperità rappresentata dal colle del Pilonetto che non scoraggerà però un arrivo in volata a Beinasco dopo 198 chilometri.

Dove vedere l’edizione numero 106 della Gran Piemonte 2022

Sarà possibile seguire la diretta della Gran Piemonte 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà giovedì 6 ottobre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

Una corsa che arriva subito dopo una Tre Valli Varesine resa spettacolare dai suoi favoriti.