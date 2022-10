Ciclismo, Tre Valli Varesine 2022: percorso e favoriti

Martedi 4 Ottobre 2022 andrà in scena l’edizione numero 101 della Tre Valli Varesine, scopriamo quello che sarà il percorso della classica lombarda e chi sono i favoriti per la vittoria finale. Si chiude con questa corsa l’edizione di quest’anno del Trittico Lombardo, consueto appuntamento prima della classica monumento di fine stagione: il Giro di Lombardia. Il percorso è quello classico, 196 chilometri con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese. Si transiterà una prima volta sulla linea del traguardo dopo 41 chilometri perlopiù pianeggianti o senza difficoltà. Da qui inizierà un primo circuito da ripetersi otto volte in cui il gruppo dovrà affrontare ad ogni giro prima il Casbeno (2,5 km al 4,9%) e poi il Montello (2km al 5,2%), piccoli sforzi che però ripetuti più volte resteranno nelle gambe dei corridori per il finale. Finale che prevede un circuito di 38 chilometri in cui oltre alle asperità sopra citate si dovranno affrontare anche il Casciago e il Morosolo per ben due volte.

Tre Valli Varesine: percorso selettivo, ecco chi sono i favoriti

La distanza di poco inferiore ai 200 chilometri non è proibitiva per i corridori del gruppo. Le asperità in serie si faranno sentire nel finale ed opereranno una selezione naturale. Scalatori con uno spunto veloce e passistoni che tengono sui brevi strappi sono la tipologia di corridore che potrebbe avere la meglio in questa classica lombarda di fine stagione.

Ecco i nostri favoriti per la corsa:

Pogacar *****

Vlasov ****

Valverde ***

Higuita**

Teuns*