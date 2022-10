Dove vedere Tour de Langkawi 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la ventiseiesima edizione del Tour de Langkawi 2022 in diretta TV e streaming. L’ultimo tour di categoria PRO della stagione, in cui diverse squadre cercano i punti necessari per evitare la retrocessione dalla categoria World Tour. Nonostante questo però moltissime sono le seconde linee al via, avendo già concluso la stagione quasi tutti i big del panorama ciclistico mondiale. Otto saranno le tappe di questo giro malese, eccole nel dettaglio:

11/10Stage 1 | Kuala Pilah – Kuala Lumpur(157.3k)

12/10Stage 2 | Kuala Klawang – Raub(178.9k)

13/10Stage 3 | Putrajaya – Genting Highlands(123.7k)

14/10Stage 4 | Sabak Bernam – Meru Raya(137.9k)

15/10Stage 5 | Kuala Kangsar – Kulim(172k)

16/10Stage 6 | George Town – Alor Setar(120.4k)

17/10Stage 7 | Kuah – Gunung Raya(90.8k)

18/10Stage 8 | Kuah – Kuah(115.9k)https://youtu.be/m7KLWRe8-o0 Ecco dove vedere Tour de Langkawi 2022 in diretta TV e streaming Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta di tutte le tappe del Tour de Langkawi 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus da lunedi 11 ottobre 2022 dalle ore 15:00, con arrivo previsto per le ore 17:30.