Lefevere si esprime sul Tour 2023 e su Remco Evenepoel. Le dichiarazioni

Lefevere si esprime sul Tour 2023 di cui è stato presentato ufficialmente il percorso negli scorsi giorno. Il team manager della Soudal-QuickStep è rimasto soddisfatto del percorso della Grande Boucle in programma il prossimo anno. Proprio al riguardo ha espresso le sue considerazioni chiosando: “È un percorso ben distribuito con una partenza molto dura. Uno scenario che può piacere sia a Remco sia a Julian“.

Lefevere si esprime sul Tour 2023 e su Evenepoel

Remco Evenepoel sarà ai nastri di partenza del prossimo Tour de France?

Le dichiarazioni di Lefevere hanno fatto pensare ad una possibile partecipazione di Remco Evenepoel alla prossima edizione della Grande Boucle. Ai microfoni di Sporza però, il team manager ha scelto di non far trapelare ancora nessuna indiscrezione. Al riguardo ha sottolineato: “Non decideremo nulla prima di dicembre o gennaio, come ho già detto. Ma al momento non mi sento di escludere alcuna possibilità. I Paesi Baschi piacciono molto a Evenepoel e ci sono otto tappe che possono essere terreno di caccia per i nostri velocisti, ci pensiamo”.

Non resta quindi che attendere i prossimi mesi, quando i vari team inizieranno a stilare i programmi con il nuovo calendario delle corse a cui prenderanno il via i corridori.