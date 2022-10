Pogacar commenta il percorso del Tour 2023 e chiosa su Evenepoel e il Giro d’Italia

Pogacar commenta il percorso del Tour de France 2023 a cui prenderà parte per provare a vincere la terza maglia gialla della carriera. Ufficialmente presentato il percorso, il corridore ha espresso le sue considerazioni in merito. A Sporza ha sottolineato: “Il percorso del Tour de France 2023 mi piace molto e la Grand Départ nei Paesi Baschi sarà entusiasmante, c’è grande calore lì. Le cose si faranno subito complicate perché i Pirenei arrivano molto presto. Bisognerà gestirsi perché poi come sempre è la terza settimana a essere decisiva, è lì che il Tour esploderà davvero”.

Pogacar commenta il percorso del Tour 2023. Il pensiero su Evenepoel

Pogacar ha voglia di confrontarsi anche con Evenepoel nella prossima Grande Boucle e al riguardo ha sottolineato: “Io ho proprio voglia di misurarmi con lui, ma non è certo una mia decisione”. Il corridore non nasconde il suo gradimento per il Giro d’Italia, ma sa che non è possibile poter partecipare ad entrambe le corse. Per quel che riguarda questo aspetto ha spiegato: “Essere al vertice in due Grandi Giri è molto difficile e farne tre è semplicemente impossibile e sarebbe una perdita di tempo per me. Voglio fare il Giro d’Italia ma per ora non ci penso troppo, arriverà più avanti”.