Mondiali di ciclismo su pista: ecco il calendario completo delle gare

Il ciclismo mondiale si congeda ai suoi appassionati con l’ultimo appuntamento della stagione, i Mondiali di Ciclismo su Pista andranno infatti in scena dal 12 al 16 ottobre a Saint-Quentin-en-Yvelines in Francia. Galvanizzati dal fresco record dell’ora di Filippo Ganna gli azzurri della pista, tradizionalmente molto competitivi in ogni disciplina maschile e femminile, andranno a caccia di medagli per rendere questa spedizione trionfale. Da segnalare come questo Mondiale potrebbe essere considerato un antipasto di quello che si vedrà alle Olimpiadi del 2024, che disputandosi a Parigi vedranno le prove del ciclismo su pista proprio in questo impianto.

Mondiali di ciclismo su Pista 2022: tutto l’elenco delle gare

Mercoledì 12 ottobre

14:00 – 16:42

Team Pursuit | Qualificazioni F

Team Pursuit | Qualificazioni M

18:30 – 21:48

Team Sprint | Qualificazioni F

Team Sprint | Qualificazioni M

Scratch 10 km | Finale F

Team Sprint | 1° round F

Team Sprint | 1° round M

Team Pursuit | 1° round F

Team Pursuit | 1° round M

Team Sprint | Finali F

Team Sprint | Finali M

Giovedì 13 ottobre:

14:00 – 16:39

Keirin | 1° round M

Sprint | Qualificazioni 200m TT F

Keirin | Ripescaggi M

Sprint | Sedicesimi di Finale F

Keirin | Secondo round M

Sprint | Ottavi di Finale F

18:30 – 21:53

Team Pursuit | Primo round F

Sprint | Quarti di finale F

Keirin | Terzo round M

Team Pursuit | Finali M

Sprint | Quarti di finale F

Elimination | Finale F

Sprint | Quarti di finale F

Keirin | Finale 7/12° posto M

Keirin | Finale M

Scratch 15 km | Finale M

Team Pursuit | Finali F

Venerdì 14 ottobre:

14:30 – 16:37

1 Km TT | Qualificazioni M

Omnium | Scratch 7.5 km F

Individual Pursuit | Qualificazioni M

Omnium | Tempo Race 7.5 km F

18:30 – 22:15

Points race 40 km | Finale M

Sprint | Semifinali F

Omnium | Elimination F

Sprint | Semifinali F

1 Km TT | Finale M

Sprint | Semifinali F

Individual Pursuit | Finali M

Sprint | Finali F

Omnium | Final Points race 20 km F

Sprint | Finali F

Sabato 15 ottobre:

12:00 – 15:50

500m TT | Qualificazioni F

Sprint | Qualificazioni 200m TT M

Omnium | Scratch 10 km M

Sprint | Sedicesimi di Finale M

Individual Pursuit | Qualificazioni F

Sprint | Ottavi di finale M

Omnium | Tempo Race 10 km M

17:30 – 20:50

500m TT | Final F

Sprint | Quarti di finale M

Madison 30 km | Finale F

Omnium III | Elimination M

Sprint | Quarti di finale M

Individual pursuit | Finali F

Sprint | Quarti di finale M

Omnium IV | Final Points race 25 km M

Domenica 16 ottobre:

12:00 – 13:01

Sprint | Semifinali M

Keirin | Primo round F

Sprint | Semifinali M

Keirin | Ripescaggi F

Sprint | Semifinali M

13:30 – 17:02

Points race 25 km | Finale F

Sprint | Finali M

Keirin | Secondo round F

Madison 50 km | Finale M

Keirin | Terzo round F

Sprint | Finali M

Keirin | Finale 7/12° posto F

Keirin | Finale F

Sprint | Finali M

Elimination | Finale M