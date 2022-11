Ciclocross, il calendario completo della Superprestige

Con il termine della stagione ciclistica su strada prendono il via una serie di competizioni di grande spessore nel ciclocross, ecco il calendario completo della Superprestige:

29-10-2022. Superprestige Ruddervoorde

Ruddervoorde 11-11-2022. Superprestige Niel – Jaarmarktcross

Niel – Jaarmarktcross 19-11-2022. Superprestige Merksplas

Merksplas 03-12-2022. Superprestige Boom

Boom 27-12-2022. Superprestige Heusden-Zolder

Heusden-Zolder 28-12-2022. Superprestige Diegem

Diegem 07-01-2023. Superprestige Gullegem

Gullegem 11-02-2023. Superprestige Middelkerke – Noordzeecross

Dopo aver presentato il calendario completo della Coppa del Mondo di ciclocross, tocca anche a questa competizione alla quale partecipano tutti i migliori esponenti della categoria ciclistica del fuoristrada. Corse che tradizionalmente regalano grandissimo spettacolo e che vengono utilizzate anche dai corridori professionisti della strada come ottimo allenamento in vista della nuova stagione che non ripartirà prima di fine gennaio.

La prima prova disputata a Ruddervoorde in Belgio è già andata in archivio e ha visto il successo del solito Iserbyt, già vincitore dell’ultima Coppa del Mondo e dominatore anche quest’anno delle prime tre prove di Coppa del Mondo.

Ciclocross, calendario della Superprestige: ecco l’alternativa alla Coppa del Mondo

La Superprestige è una competizione di ciclocross che si disputa da fine ottobre a febbraio e prevede otto prove complessive. Al termine di queste viene stilata una classifica generale che determina il vincitore. Solitamente tutte le corse vengono disputate in Olanda e nella Fiandre (Belgio), ma quest’anno saranno corse tutte in Belgio. In passato comunque alcune prove sono state disputate anche in Francia, Svizzera e Italia. E’ una competizione che viene corsa parallelamente alla Coppa del Mondo senza però entravi in concomitanza, in modo che tutti i migliori della categoria possano correrle entrambe.