Dekker duro su Van Der Poel: “La fa franca perchè é lui, ma…”

Dekker duro su Van Der Poel dopo gli ultimi episodi che l’hanno visto protagonista al Mondiale in Australia. L’ex corridore in un podcast a Live Slow Ride Fast si è così espresso su Van Der Poel: “Abbiamo visto delle crepe. Sarei potuto saltare fuori anch’io da quella stanza d’albergo, perché capisco perfettamente che uno sia irritato. Buffo che lui fosse nella stanza con la sua ragazza. Tutto è possibile, ma alla fine non va bene. Si dorme con un compagno di squadra”.

Dekker duro su Van Der Poel. Le dichiarazioni

Thomas Dekker non si è risparmiato sull’analisi della stagione del corridore Van Der Poel considerando il suo Tour de France come un vero e proprio fallimento. Al riguardo ha espresso le sue considerazioni: “La fa franca perché è van der Poel. Puoi farla franca per molto tempo, soprattutto se continui a vincere. Ma anche il Giro non è stato abbastanza buono, il Tour è stato un fallimento”.

Intanto il corridore Mathieu Van Der Poel si preparare per affrontare un altro inverno nel ciclocross in vista di una migliore forma fisica dato l’inizio della nuova stagione ciclistica su strada a partire dal mese di gennaio. Riuscirà a portare a casa qualche vittoria?