Tour de France 2024, la corsa fa tappa in Italia. Ecco le novità

Tour de France 2024, importanti novità per quel che riguarda la Grande Boucle che prenderà il via tra due anni. Infatti, stando alle prime indiscrezioni, la corsa farà tappa anche in Italia. La penisola stando a quanto riporta il Corriere di Torino, sarà sede della terza tappa con arrivo a Torino e partenza probabilmente dall’Emilia Romagna. Il Piemonte sarà anche sede delle partenza della quarta tappa quando la carovana farà rientro in Francia dove disputerà la seconda parte della corsa a tappe.

Queste le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, così come riportate da Quibicisport: “L’arrivo del Tour de France sarà un’occasione di promozione straordinaria per Torino e per l’intero Piemonte, grazie a un lavoro di attrazione di uno degli eventi tra i più seguiti in Europa. Stiamo definendo modalità e tempi, in modo da garantire al territorio le migliori ricadute possibili”.

Tour de France 2024, la corsa fa tappa in Italia

C’è tanta Italia nel Tour de France 2024. La corsa infatti prenderà il via da Firenze sabato 29 giugno 2024 e omaggerà Gino Bartali, con arrivo a Rimini. Il giorno dopo invece, sarà omaggiato Marco Pantani e successivamente Fausto Coppi, leggende che hanno scritto la storia del ciclismo italiano.

Ci sono delle novità anche per quel che riguarda il gran finale. L’edizione 2024 del Tour infatti, non terminerà a Parigi, ma questa volta sede di arrivo e passerella finale sarà Nizza.