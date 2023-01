Ciclismo, si ritira già un corridore in questo nuovo anno targato 2021. Si tratta del californiano Sean Bennett che a soli 26anni si è trovato costretto ad appendere la bici al chiodo e lasciare il ciclismo professionistico. Il corridore ha dato l’annuncio del suo ritiro tramite il profilo social Instagram, spiegando le difficoltà riscontrare nel trovare una nuova squadra in cui correre per questa stagione. Al riguardo ha scritto: “Mi sento abbastanza frustrato e triste per come sono andati gli ultimi mesi. Ho visto la mia carriera scivolare via da me, non ho una squadra per quest’anno. È stato un inverno frustrante trovarsi in questa situazione in cui una squadra si dissolve o cambia idea all’ultimo minuto. Speravo di continuare, ma quest’anno non è successo nulla e è il momento di dire addio”.

Ciclismo, si ritira Bennett. Il ringraziamento

Bennett nel suo post Instagram ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino. Al riguardo si legge: “Grazie alle persone che mi hanno sostenuto in passato in momenti come questo”. Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo all’ormai ex corridore per il proseguo della sua vita.