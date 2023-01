Lefevere contro Alaphilippe. Le dure parole

Lefevere contro Alaphilippe ormai sta diventando quasi un classico. Il team manager è tornato a parlare delle poche vittorie ottenute dal corridore per la Quick-Step. A Sporza, Lefevere ha raccontato: “Alaphilippe dice che non abbiamo parlato di futuro? Falso, lo abbiamo fatto. Erano presenti anche il suo manager e sua moglie Marion Rousse. Ho detto a Julian che non ero affatto contento delle sue prestazioni Capisco malattie e cadute, ma basta nascondersi dietro queste scuse. Ho detto solo la verità, io non me la prendo con chi è infortunato, ma se hanno un lauto stipendio, qualcosa posso e devo dire. Nella scorsa stagione ha vinto due gare, l’anno precedente ne ha vinte quattro e quello ancora prima tre. Non l’ho preso in squadra per questo”.

Lefevere contro Alaphilippe. Inizia la stagione 2023

Ha preso il via in questo mese di gennaio la stagione ciclistica 2023 dove ogni corridore inizierà a partecipare alle prime corse stagionali per affinare la forma fisica in vista delle grandi corse a tappe. Tra questi c’è anche Julian Alaphilippe che ha iniziato la sua stagione dalla Challenge Mallorca. Il corridore ha chiuso la sua prestazione in nona posizione lavorando soprattutto negli. ultimi 85 chilometri a favore dei compagni. Tutti si aspettano grandi risultati da lui, soprattutto il team manager Lefevere.

Nel calendario del corridore sono in programma anche le corse italiane come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.

Non resta quindi che attendere i prossimi impegni ciclistici di Alaphilippe per capire se Lefevere sarà soddisfatto dei suoi risultati.