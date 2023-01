Pro Cycling Fanta, un nuovo fantaciclismo sarà presto online

Con l’inizio della nuova stagione ricominceranno tutti i vari FantaCiclismo online, Pro Cycling Fanta arricchisce il panorama dei game dedicati al ciclismo con un regolamento originale e senza eguali. Il gioco si avvale di due anni di esperienza pregressa sulle varie pagine social. Sarà implementato da un nuovissimo sito internet. Questo permetterà a tutti i giocatori di avere i risultati giorno per giorno quasi in concomitanza con lo svolgimento delle corse.

Pro Cycling Fanta 2023, il regolamento del gioco

Per partecipare al gioco sarà sufficienti registrarsi al sito www.procyclingfanta.it che sarà messo online nei prossimi giorni e comunque prima della partenza del Santos Tour Down Under, prima corsa World Tour dell’anno e prima competizione valida per il game.

Il gioco si differenzia per le corse a tappe e per quelle di un giorno. Nel primo caso sarà necessario indicare un corridore per ogni singola tappa e non sarà possibile formulare la stessa scelta due volte. Il risultato finale sarà calcolato grazie alla somma dei tempi dei ciclisti scelti per ogni singola tappa. Nello stesso modo sarà formulata anche la classifica scalatori e quella degli sprinter.

Per le gare di un giorno invece sarà necessario indicare 5 ciclisti il cui punteggio (i punti UCI conquistati) sarà moltiplicato x5,x4,x3,x2,e x1 in base all’ordine di selezione. La classifica finale dell’evento sarà calcolata con la somma del punteggio di tutti e 5 i corridori scelti.

E’ prevista anche una modalità di gioco a squadre. Le squadre che assumeranno i nomi reali e saranno divise nelle categorie UCI (WT, Pro e Continental) saranno composte da 4 a 6 giocatori e sarà la somma dei migliori 4 a determinare la classifica di ogni singolo evento.

Pro Cycling Fanta 2023: appuntamenti, approfondimenti e canali tematici

Tra le novità della prossima stagione ci saranno infine tanti nuovi appuntamenti. Per approfondire le tematiche del game ma anche in cui parlare di tutto ciò che è inerente al ciclismo professionistico.

Sono stati infatti attivati un canale Telegram e un canale Twich.

E’ stata ufficializzata anche la collaborazione con Il Ciclista Anonimo, multi-pagina social sul ciclismo e Fuori Corsa (www.fuoricorsa.it), sito web di approfondimento e analisi sempre inerente al ciclismo professionistico.