Thibaut Pinot annuncia il ritiro a fine stagione dal ciclismo professionistico. L’annuncio del corridore della Groupama-FDJ arriva un po’ a sorpresa, quando in queste settimane si appresta ad iniziare una nuova stagione ciclistica che garantirà grandi emozioni a tutti gli appassionati del ciclismo. Classe 1990, il corridore vanta nel suo palmares personale 33 vittorie di cui il Lombardia 2018, tre tappe al Tour de France, due alla Vuelta a España e una al Giro d’Italia. Dalle prime indiscrezioni, il corridore dovrebbe prendere il via a questa nuova edizione della Corsa Rosa. Nei suoi programmi potrebbe esserci anche un’ultima partecipazione al Tour de France.

Thibaut Pinot annuncia il ritiro a fine stagione. Le dichiarazioni

Il tempo passa e così anche nel ciclismo continua il periodo dei grandi addii. Il 2022 si è chiuso con l’addio di ciclisti che hanno fatto la storia delle due ruote come Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Il 2023 si apre con un nuovo annuncio, quello di Thibaut Pinot che ha comunicato il suo ritiro dal ciclismo professionistico al termine di questa stagione. Al riguardo, tramite i canali ufficiali del suo team si legge: “È una decisione attentamente ponderata nel corso degli anni. Non vedo l’ora di scoprire cose nuove dopo la mia carriera, ma sono altrettanto entusiasta di correre quest’ultimo anno. Raramente sono stato così motivato prima di una stagione e voglio finire in bellezza. Faccio di tutto e continuerò a fare di tutto per ottenere i migliori risultati possibili”.