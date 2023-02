Ciclismo, dove vedere UAE Tour 2023: diretta tv gratis e streaming live

Torna il grande ciclismo del World Tour e si avvicinano le grandi corse in Europa, ecco dove vedere in diretta tv e streaming l’UAE Tour 2023, orfano dopo tre anni della partecipazione di Tadej Pogacar, impegnato a dare spettacolo sulle strade della Vuelta Andalucia – Ruta del Sol.

Il capitano della UAE sarà Adam Yates, vincitore qui nel 2020 e secondo nelle due edizioni che hanno visto trionfare il campionissimo sloveno. Non sarà della partita neanche il primissimo vincitore di questa breve corsa a tappe Primoz Roglic. Lo sloveno inizierà la sua stagione dal Catalunya a metà marzo. La leadership della Jumbo sarà quindi affidata al duo Kuss-Gloag, il nuovo che avanza nello squadrone olandese. Tra i favoriti più attesi anche il campione del mondo Remco Evenepoel.

Interessante sarà anche la sfida tra i velocisti del gruppo che qui avranno ben quattro occasioni in cui è previsto un arrivo allo sprint. Come sempre invece a determinare la classifica finale saranno gli arrivi di Jebel Jais e Jebel Hafeet, anche se una cronometro di 17 chilometri sarà decisiva nel percorso della corsa.

Lo scorso anno Tadej Pogacar si impose in tutti e due gli arrivi in salita della corsa. Era comunque stato il più veloce anche nella cronometro individuale tra gli uomini di classifica. La conclusione è stata una vittoria schiacciante. La sua assenza toglie alla gara un sicuro protagonista ma allo stesso tempo rende il pronostico molto più incerto. Diversi corridori possono infatti puntare alla vittoria finale.

Dove vedere l’UAE Tour 2023 in diretta tv e streaming: il top del ciclismo si sfida nel deserto

Il Giro degli Emirati Arabi Uniti – UAE Tour comincerà lunedi 20 febbraio e si concluderà domenica 26 febbraio. La partenza delle tappe è prevista alle ore 13:00 (10:00 italiane). Sarà visibile in diretta streaming su Eurosport dalle ore 11:50. Per utilizzare il servizio è sufficiente scaricare l’APP su un dispositivo mobile e sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.