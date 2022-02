Ciclismo, UAE Tour: startlist e percorso, tutti a caccia di Pogacar

Riparte il grande ciclismo del World Tour con l’UAE Tour, vediamo chi saranno i protagonisti della startlist e quale percorso dovranno affrontare i ciclisti impegnati nel primo appuntamento della massima categoria del ciclismo mondiale.

Indubbiamente c’è grande attesa per il ritorno alle competizioni dell’assoluto dominatore del 2021 Tadej Pogacar (qui trovi lo SPECIALE sul corridore sloveno) già vincitore qui lo scorso anno. Saranno infatti al via tutti e tre i corridori che finirono sul podio nel 2021, con Adam Yates vero avversario di Pogacar e Almeida che invece da quest’anno vestirà gli stessi colori dello sloveno.

UAE Tour: startlist e percorso

Già detto di Pogacar, Yates e Almeida. Ci sarà da tenere sicuramente in considerazione per la vittoria finale anche Aleksandr Vlasov apparso già in buona condizione al Tour de la Provence dove ha vinto una tappa e Tom Dumoulin atteso dalla stagione del riscatto.

Sarà un Tour pieno di soprese e di corridori da seguire come la coppia Hirt e Masnada usciti alla grande dal Tour of Oman dove hanno vinto entrambi una tappa e hanno conquistato le prime due posizioni nella classifica generale.

Trattandosi di un Tour con almeno quattro arrivi in volata sarà molto interessante la lotta per la classifica della maglia verde. Come sempre attesissimo Mark Cavendish (già vincente in Oman) che avrà come avversari principali Jasper Philipsen, Arnaud Demare, il nostro Elia Viviani. Da tenere d’occhio quel Sam Bennett che ha lasciato la Quick-Step per incompatibilità proprio con Cavendish. Ci sarà una chance anche per il nostro Filippo Ganna nella cronometro di Ajman, dove il campione del mondo cerca il tris di vittorie stagionali.

Ma anche quest’anno l’arrivo principe sarà quello di Jebel Jais, dove lo scorso anno sbocciò Vingegaard e dove Pogacar si prese la maglia di leader. Anche l’ultima tappa con l’arrivo in quota a Jebel Hafeet risulterà decisiva per l’attribuzione della maglia di leader della classifica generale.