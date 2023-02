Giro d’Italia 2023: ecco dove si concluderà, che novità! Svelate anche le tappe più dure

Giro d’Italia 2023 in arrivo sulle strade di tutto il territorio italiano. Per gli amanti del ciclismo e dello sport in generale come al solito si tratta di un sensazionale evento. Quest’anno è stata ufficializzata la città dell’ultima tappa, e si tratta di una novità sostanziale. L’ultima tappa del Giro d’Italia 2023 che si concluderà a Roma il 28 maggio. Un circuito della lunghezza di 17,6 chilometri che i corridori dovranno percorrere 5 volte e che li vedrà partire dall’Eur, per poi spostarsi a Ostia, fino a tornare indietro tra le bellezze della città di Roma.

Le tappe più dure del Giro d’Italia 2023

Appurato che il Giro d’Italia 2023 che si concluderà a Roma, in un modo inedito rispetto al recente passato, andiamo a scoprire le tappe più dure in programma. La prima settimana si svolgerà nei fantastici panorami dell’Italia meridionale, prima di risalire lentamente gli Appennini e abbracciare le Alpi di Nord Ovest. Le giornate decisive sono attese nel Triveneto, poi trasferimento aereo per la chiusura nella capitale. Il primo tappone alpino si terrà alla 13esima frazione con sconfinamento in Svizzera e arrivo a Crans Montana. La terza e ultima settimana si aprirà con la classica ascesa al Monte Bondone, quest’anno da uno dei versanti più impegnativi. Il finale di corsa si preannuncia entusiasmante.