Giro d’Italia 2023, ci sarà anche Remco Evenepoel

La notizia era nell’aria e il percorso del Giro d’Italia 2023 strizzava l’occhio al campione del mondo, ma oggi è arrivata anche la conferma dello stesso Remco Evenepoel che dai social personali conferma la sua partecipazione alla prossima corsa rosa.

Dopo 11 anni quindi il Giro d’Italia tornerà ad avere il Campione del Mondo al via. L’ultimo era stato l’inglese Mark Cavendish. La partecipazione di Evenepoel al Giro è la dimostrazione che la corsa a tappe italiana è ancora un evento di primo ordine nel panorama ciclistico internazionale e che la scelta di RCS di puntare ad un percorso “rivoluzionario” con ben 3 cronometro si è rivelata azzaccata.

Remco Evenepoel al Giro d’Italia 2023: un campione a caccia della rosa

Evenepoel è stato uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa. In bacheca Liegi, San Sebastian, Vuelta d’Espana e soprattutto Campionato del Mondo. Tenterà adesso di ripetersi in una corsa di tre settimane in cui avrà avversari di grande spessore come Thomas e probabilmente l’ultima maglia gialla Vingegaard.

Quel che è certo è che sarà un Giro d’Italia 2023 molto spettacolare in cui speriamo riescano a mettersi in evidenza anche qualche corridore italiano. Per adesso c’è da accontentarsi della partecipazione di Evenepoel e non è affatto poco.