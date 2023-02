Vuelta a Andalucia 2023, programma, orari, diretta tv e info streaming

Vuelta a Andalucia, nota anche come Ruta del Sol, sarà una corsa a tappe che prenderà il via domani, mercoledì 15 febbraio fino a domenica 19 febbraio. La corsa conterà di ben 5 tappe molto impegnative che presenteranno diverse insidie per i corridori. Per quel che riguarda i corridori al via occhi puntati su Tadej Pogacar e Landa, mentre per i colori azzurri fari su Damiano Caruso, Lorenzo Fortunato, Filippo Zana.

Questo il calendario completo delle tappe:

Mercoledì 15 febbraio: Prima tappa: Puente de Génave-Santiago de la Espada (179 km)

Giovedì 16 febbraio: Seconda tappa: Diezma-Alcalá la Real (156,1 km)

Venerdì 17 febbraio: Terza tappa: Alcalá de Guadaira – Alcalá de los Gazules (161 km)

Sabato 18 febbraio: Quarta tappa: Olvera – Iznájar (164.8 km)

Domenica 19 febbraio: Quinta tappa: Otura – Alhaurin de la Torre (184.3 km)

Vuelta a Andalucia 2023, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, la Vuelta a Andalucia 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 2 HD. Per quel che riguarda invece la diretta streaming, sarà possibile seguire tutte e cinque le frazioni sulle piattaforme Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.