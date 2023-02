Ciclismo, dove vedere Trofeo Laigueglia: diretta tv in chiaro e streaming live

Al via l’edizione numero 60 del Trofeo Laigueglia, ecco dove vedere la semiclassica italiana di inizio stagione in diretta tv e streaming live.

La corsa di oltre 200 chilometri avrà partenza e arrivo a Laigueglia, cittadina della riviera ligure. E’ previsto un ottimo parterre di partenti con Richard Carapaz attesissimo protagonista della gara. Per l’ex corridore della INEOS appena accasatosi alla EF sarà l’esordio stagionale in Europa. Prima di questa gara la parentesi del Campionato Nazionale Ecuadoregno vinto il 12 di questo mese. La corsa entrerà nel vivo quando il gruppo affronterà il percorso finale che verrà ripetuto per ben quattro volte. Le asperità di questo sono la Colla Micheri (2km all’8%) e il Capo Mele (2 km al 3,5%) già salita storica della Milano-Sanremo, uno dei monumenti del ciclismo.

Lo scorso anno toccò a Jan Polanc staccare tutti i compagni di fuga e aggiudicarsi la corsa. Alle sue spalle finirono Juan Ayuso e Alessandro Covi, che completarono una straordinaria tripletta della UAE Emirates.

Dove vedere Trofeo Laigueglia, diretta tv e streaming live

La sessantesima edizione del Trofeo Laigueglia si disputa mercoledi 1° Marzo 2023 con partenza da Laigueglia alle ore 11 e arrivo previsto intorno alle ore 16:00. La corsa sarà trasmessa in diretta da Rai Sport e in streaming su Rai Play. In ogni caso sarà possibile seguire la gara anche in diretta tv dalle ore 13:45 su Eurosport e scaricando l’APP su un qualsiasi dispositivo mobile anche in streaming sempre su Eurosport.