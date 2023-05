Ciclismo, dove vedere 4 Jours de Dunkerque 2023: diretta tv e streaming

Ecco dove vedere la 4 Jours de Dunkerque 2023 in diretta tv e streaming live. La breve corsa a tappe francese fa sempre corsa in contemporanea con il Giro d’Italia e solita regalare spettacolo e grandi corridori, grazie ad un percorso avvincente e al solito equilibrio che regna fino alla fine.

Non mancheranno quest’anno i grossi nomi ad alzare il livello tecnico. Oltre ai due vecchietti terribili Greg Van Avermaet (in foto) e Peter Sagan, entrambi in odore di ritiro, ci saranno giovani pronti a rubare la scena ad ogni occasione. Tra i più attesi senza dubbio Tim Merlier ed Arnaud De Lie, nuove frecce del Belgio in materia di sprint. Da non sottovalutare però neppure Olav Kooij, Hugo Hofstetter, Victor Lafay, Benjamin Thomas e Benoit Cosnefroi, solitamente sempre tra i protagonisti della corsa. La scena ciclistica perde uno dei favoriti del Giro d’Italia, sperando che almeno in Francia non accada niente di tutto questo.

Lo scorso anno fu l’immenso Philippe Gilbert a regalarsi l’ultimo sussulto di una carriera straordinaria terminata a fine stagione. Con lui sul podio finale Oliver Naesen e Jake Stewart.

Dove vedere 4 Jours de Dunkerque 2023 in diretta tv e streaming

La 4 Jours de Dunkerque 2023 si disputerà dal 16 al 21 maggio 2023 con sei tappe combattutissime. Sarà possibile seguire ogni giorno la corsa in diretta tv su Eurosport dopo essersi registrati al sito ed aver sottoscritto uno degli abbonamenti mensili o annuali proposti. La diretta è disponibile anche in streaming sempre su Eurosport scaricando l’apposita App su un dispositivo mobile.