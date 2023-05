Ciclismo, GP du Morbihan 2023: percorso, favoriti e orario della corsa

Sabato 6 Maggio 2023 va in scena in contemporanea con la partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo l’edizione numero 33 del GP du Morbihan. Classica di categoria 1.Pro del panorama ciclistico internazionale alla quale sono attesi molti corridori in grado di creare grande spettacolo sulle strade francesi.

Il GP du Morbihan 2023 prevede 187 chilometri totali con partenza da Josselin e arrivo a Plumelec. Il percorso è diviso in tre parti: la prima di 66 chilometri che porta alla Cote de Cadoudal su cui è posto il traguardo; la seconda all’interno di un circuito di 13,5 chilometri da ripetersi 5 volte; la terza che prevede lo stesso circuito ma in versione ridotta da 8 chilometri e da ripetersi per 7 volte. Alla fine i passaggi sulla Cote de Cadoudal (1,7km al 6,2%) saranno in totale ben 13, rendendo la corsa dura ed imprevedibile.

Lo scorso anno si è imposto Julien Simon della Total. Il corridore francese ha regolato allo sprint sulla cima della Cote de Cadoudal un gruppetto di 18 corridori. Sul podio assieme a lui anche Kristoff e Stewart.

I favoriti per la vittoria finale

Alexander Kristoff

Arnaud De Lie

Luca Mozzato

Hugo Hofstetter

Mark Stewart

Julien Simon

Clement Venturini

Oliver Naesen

Daniel McLay

Rasmus Tiller

Paul Penhoet

Madis Mihkels

Laurence Pithie

Alessandro Fedeli

GP du Morbihan 2023: orario della corsa e dove vederla in tv

Il GP du Morbihan 2023 si correrà sabato 6 maggio 2023 con partenza alle ore 12:35. Sarà possibile seguire la diretta tv della corsa su Eurosport, che offrirà anche il servizio streaming live scaricando l’app su un qualsiasi dispositivo mobile.

