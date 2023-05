Ciclismo, Tro-Bro Leon 2023: percorso, favoriti e orario della corsa

Soprannominata la piccola Parigi-Roubaix il Tro-Bro Leon 2023 mantiene le stesse caratteristiche che ogni anno la rendono una corsa temuta e molto spettacolare, ecco chi saranno i favoriti che si daranno battaglia lungo il percorso di questa classica francese categoria 1.Pro.

Il Tro-Bro Leon 2023 prevede 204 chilometri dalla partenza di Plouguerneau all’arrivo di Lannilis nella Bretagna francese. Ben 27 invece saranno i settori di pavé che ne renderanno veramente duro tutto il percorso. Non sono presenti difficoltà altimetriche, ma le pietre del nord e i forti venti che provengono dal Canale della Manica potrebbero far esplodere la corsa in ogni momento. La conclusione più attendibile è uno sprint a ranghi ridotti tra chi saprà resistere alle difficoltà del pavé e agli inconvenienti sempre presenti in questi tipi di gare.

Lo scorso anno uno straordinario Hugo Hofstetter ha regolato in uno sprint a due Luca Mozzato dopo che la coppia aveva lasciato indietro il terzo classificato Connor Swift.

I favoriti per la vittoria finale

Arnaud De Lie

Valentin Madouas

Axel Zingle

Hugo Hofstetter

Julien Simon

Oliver Naesen

John Degenkolb

Clement Venturini

Samuel Watson

Tro-Bro Leon 2023: orario e dove vedere la corsa

Il Tro-Bro Leon di correrà domenica 7 maggio 2023 con partenza alle ore 11:50. Sarà possibile seguire la gara dalle ore 15:00 in diretta tv e streaming live su Eurosport scaricando l’apposita app su un qualsiasi dispositivo mobile.

Giro d’Italia 2023, le possibilità dei corridori italiani