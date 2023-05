Ciclismo, un corridore si ritira a fine stagione. Si tratta di Mark Cavendish che ha annunciato il suo ritiro durante il Giro d’Italia conclusosi negli scorsi giorni. Lo sprinter britannico ha dato l’annuncio in conferenza stampa, durante le settimane della corsa rosa, tra le lacrime. Per l’occasione ha affermato: “Questo è il momento giusto per dirlo, ho vissuto un sogno”.

Mark Cavendish al termine dell’attuale stagione ciclistica dirà addio alle corse professionistiche. Nel suo palmares personale conta 161 successi, tra cui la Sanremo nel 2009, il Mondiale del 2011, la vittoria di ben 53 tappe nei grandi giri, di cui 34 al Tour, 16 al Giro e 3 alla Vuelta. Mark è stato protagonista anche in pista dove ha conquistato tre mondiali nell’Americana e l’argento nell’Omnium. Il corridore non ha svelato quali sono i suoi obiettivi futuri, però dalle sue parole si è potuto evincere, che in un diverso ruolo, il suo futuro potrebbe essere ancora nel mondo delle due ruote. Durante la conferenza stampa infatti ha così parlato del suo amore per il ciclismo: “Il ciclismo è stato la mia vita per più di 25 anni e anche in futuro non mi vedo troppo lontano da questo sport”.

Non resta quindi che attendere il prossimo anno per scoprire quali saranno le nuove attività e obiettivi di Mark Cavendish.