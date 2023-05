Nibali su Ganna: “Non credo che possa vincere in futuro una grande corsa a tappe”. Ecco perchè

Nibali su Ganna ha espresso la sua opinione in merito al perchè il corridore in futuro crede che non possa vincere una grande corsa a tappe. Lo Squalo dello Stretto che ha appeso la bicicletta al chiodo al termine della scorsa stagione ha tenuto una conferenza stampa, organizzata al Palazzo Pirelli di Milano nel 140esimo anniversario dalla nascita di Luigi Ganna, ciclista e imprenditore che vinse la prima edizione del Giro nel 1909.

Nibali durante la stessa ha spiegato perchè secondo lui Ganna avrebbe delle difficoltà a vincere una corsa a tappe come il Giro d’Italia o il Tour de France. In merito ha chiosato: “Quest’anno comunque ha dimostrato di essere molto competitivo. Per carità, poi magari riuscirà a vincerlo un Giro, però non è uno scalatore e per vincere un grande giro bisogna esserlo. Quindi a meno che non migliori tantissimo o levino tutte le salite…”.

Nibali su Ganna. Le dichiarazioni

Filippo Ganna in pista ha vinto praticamente quasi tutto e questo è stato riconosciuto anche da Vincenzo Nibali che in merito ha spiegato: “Tutto quello che poteva vincere in pista lo ha fatto”. Le difficoltà potrebbero però arrivare quando si tratta di grandi corse a tappe. Proprio sotto questo profilo Nibali ha spiegato che i problemi arriverebbero dal tipo di fisicità del corridore: “Non credo che possa vincere in futuro una grande corsa a tappe come il Giro d’Italia, il Tour o la Vuelta perché non ha un fisico adatto a questo tipo di competizioni”.