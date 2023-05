Polemica sul vincitore Primoz Roglic. Ecco cosa dice il regolamento

Polemica sul vincitore Primoz Roglic al Giro d’Italia. Quando sono passati ormai pochi giorni dalla fine della corsa rosa, le polemiche non si placano. Questa volta sull’occhio del ciclone è finito il vincitore Roglic. Ha fatto discutere molti utenti l’ultima cronoscalata in particolar modo la posizione degli avambracci che lo stesso corridore ha assunto in bicicletta al passaggio al primo intermedio. Questa posizione che consente una maggiore aerodinamica è vietata dal regolamento, eccezion fatta solo in un particolare tipo di corsa, ossia quando si gareggia a cronometro.

Quindi tutti coloro che hanno chiesto una penalità per il corridore, chiedevano una cosa alquanto errata.

Polemica sul vincitore Primoz Roglic. Il punto

Secondo il passaggio del regolamento si apprende: “I corridori devono osservare la posizione standard come definita dall’art 1.3.008. È vietato sedersi sul tubo orizzontale della bici. Inoltre, l’utilizzo degli avambracci come punto di appoggio sul manubrio è vietato tranne che nelle prove a cronometro”.

Roglic quindi non ha infranto nessun tipo di regolamento e rimarrà quindi nella storia del Giro per la sua ardua impresa di riuscire a rimontare e portarsi a casa la maglia rosa. Nonostante, bisogna sottolinearlo il Giro ha visto nel corso delle tre settimane tutta una serie di defezioni a causa del Covid e non solo.