Daniele Bennati si esprime su Tiberi, corridore su cui dovrà fare affidamento nei prossimi impegni della Nazionale italiana di Ciclismo. Infatti, per gli azzurri si prospettano due importanti appuntamenti che sono rispettivamente i Mondiali di Glasgow nel mese di agosto e gli Europei a Drenthe in programma a fine settembre, Oasport ha raggiunto telefonicamente il ct della nazionale azzura che ha fatto un bilancio dell’esperienza degli azzurri in quest’ultima edizione del Giro d’Italia. Bennati infatti si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, tracciando un bilancio positivo. Infatti, per i colori azzurri sono arrivate quattro vittorie di tappa e c’è stata una maggiore presenza rispetto alla scorsa edizione.

Daniele Bennati si esprime su Tiberi. Le dichiarazioni

Daniele Bennati ha fatto il punto anche su Tiberi che ricordiamo protagonista del licenziamento dalla Trek-Segafredo per aver ucciso un gatto sparando dei colpi dalla finestra. Proprio sul corridore azzurro Bennati si è così espresso: “Quello che è successo è successo. Antonio sa di aver fatto una cavolata, ma credo sia arrivato il momento di guardare oltre e andare avanti. L’ho sentito qualche settimana fa e mi è sembrato tranquillo, si sta allenando e nel giro di poco dovrebbe tornare a correre. Speriamo si possa parlare di lui per i suoi risultati”.

Non resta quindi che attendere i prossimi mesi per vedere come risponderanno i colori azzurri nelle competizioni ciclistiche che riguarderanno la Nazionale.