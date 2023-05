Gaviria deluso dal Giro d’Italia: “Me ne vado a mani vuote”

Gaviria deluso dal Giro d’Italia in cui aveva riposto tante speranze di ottenere magari la vittoria di qualche maglia. Per il colombiano però è andato tutto storto. Nonostante le numerose cadute e difficoltà, non si è comunque perso d’animo e ha portato le tre settimane di corsa a conclusione.

Gaviria deluso dal Giro d’Italia. Le dichiarazioni

Fernando Gaviria è deluso da se stesso per aver concluso il Giro d’Italia senza aver ottenuto nulla a livello di vittorie. Arrivato alla tre settimane di corsa con grandi ambizioni, per il colombiano le cose si sono rivelate più in salita del solito vedendo vincere altri corridori. Gaviria in più di un’occasione è rimasto in arretrato e imbottigliato nel gruppo, commettendo anche diversi errori dal punto di vista tattico. Spesso ha sbagliato l’approccio alle volate, aprendo a volte anche il gas troppo presto. Al riguardo ha commentato: “Ho commesso molti errori. La squadra ha lavorato alla perfezione e mi rattrista perché meritavano una vittoria. Termino Giro deluso. Anche nel finale di Roma mi sentivo bene, ma come sempre ho anticipato troppo lo sprint”.

Ora non resta che attendere le prossime corse, dove Gaviria ha ben chiaro il suo obiettivo, ossia quello di conquistare il pass per competere per una medaglia ai prossimi giochi olimpici.