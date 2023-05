Lefevere scatena una nuova polemica: “Roba da circo”. Ecco cosa è successo

Lefevere scatena una nuova polemica relativa al Giro d’Italia che si è concluso ormai da pochissimi giorni. In particolar modo il se l’è presa con la crono-scalata di Monte Lussari che ha rappresentato la terza e ultima cronometro della tre settimane della corsa rosa vinta da Primoz Roglic. Il manager belga ha rilasciato un commento sulla tappa a Het Nieuwsblad: “Il Giro d’Italia viene deciso da una cronometro, ma più che una cronometro la si può chiamare una roba da circo. Se è questa la rotta che viene tracciata in questi tempi, sono contrario al 300 per cento. Non capisco tutto il fascino che hanno queste pendenze così estreme. Questo Giro ne è stata la prova: più le montagne sono ripide, più spesso partoriscono un topolino”.

Lefevere scatena una nuova polemica sul Giro d’Italia

Non mancano le polemiche sul Giro d’Italia che si è concluso domenica con la passerella finale e la vittoria di Primoz Roglic. Polemiche sollevate ancora una volta da Lefevere che ha avuto da ridire sulla Cronoscalata che ha poi decretato il vincitore della maglia rosa. Al riguardo Lefevere ha aggiunto: “Durante la salita ogni corridore sarà seguito da un meccanico in motocicletta, con una bicicletta in spalla. Sono questi i modelli d’immagine che si vogliono diffondere per il ciclismo su strada? Per me, questa è una farsa”.

Insomma al manager belga tante cose della corsa a tappe non sono andate bene, tanto da aver chiosato che si trattasse di mountain bike e non ciclismo su strada. Come andrà a finire l’ennesima polemica di queste settimane?