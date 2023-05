Dove vedere Cronoscalata di Monte Lussari, orari, favoriti, diretta tv e streaming

Dove vedere Cronoscalata di Monte Lussari? Oggi è in programma la penultima tappa del Giro d’Italia che decreterà quasi sicuramente il vincitore della maglia rosa di quest’edizione. Dopo tre settimane di grandi emozioni e colpi di scena, lo spettacolo si racchiuderà in 18 chilometri. Tutti gli occhi saranno puntati sulla lotta alla maglia rosa, nella carta sarà scontro tra Primoz Roglic, che cercherà di recuperare 26 secondi a Geraint Thomas. Per quel che riguarda il percorso si stima un tempo di percorrenza compreso tra i 37 e i 45 minuti con una media oraria tra 25 e i 27 km/h. La partenza del primo corridore è fissata alle ore 11.30, mentre l’arrivo dell’ultimo corridore intorno alle 18.30.

Dove vedere Cronoscalata di Monte Lussari, info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire la corsa rosa in diretta tv. Infatti, la ventesima tappa sarà trasmessa sabato 27 maggio a partire dalle 11.25 su Raisport Hd, con classico passaggio su Rai Due per il finale di tappa alle 14. L’evento sarà trasmesso anche su Eurosport 1 a partire dalle 11.15. Possibilità di seguire anche la diretta streaming video su Discovery Plus, Dazn. Ricordiamo che in questi ultimi casi, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità di streaming gratuito collegandosi invece sulla piattaforma RaiPlay.