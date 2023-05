Doping Ciclismo, corridore squalificato per tre anni per EPO

Doping Ciclismo, corridore squalificato per tre anni. Si tratta di Fabio Mazzucco. L’UCI negli scorsi giorni ha comunicato ufficialmente la squalifica del corridore. Il 24enne azzurro era stato trovato positivo all’EPO durante l’effettuazione di un test fuori competizione dello scorso 18 gennaio. Ricordiamo che dopo la notifica della sua squalifica il contratto con la squadra di quel momento, la Mg.K Vis-Colors for Peace, fu subito chiuso.

Doping Ciclismo, Fabio Mazzucco squalificato per tre anni

Fabio Mazzucco ha un passato di tre stagioni tra i professionisti in maglia Bardiani CSF Faizanè, dal 2020 al 2022. In questa stagione era tornato nella Continental per provare a rilanciare la sua carriera, ma ormai sembra che il suo percorso sia più che in salita. Nel suo palmares personale, il corridore vanta un successo di tappa al Giro d’Italia under 23 disputatosi nel 2019. Risulta un vero peccato visto che poteva essere un corridore promettente per il futuro.

Per quel che riguarda invece i termini della sua squalifica, questa terminerà il 6 aprile 2026 e fino a questa data sarà ovviamente estromesso da ogni tipo di corsa.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per scoprire quale sarà il futuro del corridore dopo aver appreso l’ufficialità della squalifica per tre anni dal mondo delle corse.