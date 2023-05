Quintana si allena. Una nuova speranza all’orizzonte? Lo scenario

Quintana si allena nonostante la sua complicata situazione che lo vede senza un contratto. Al momento il colombiano sta tenendo le sue sessioni di allenamento in Messico per farsi trovare pronto quando tornerà alle competizioni. Lo stesso infatti è convinto di trovare una squadra e quindi non si arrende e lavora per farsi trovare pronto fisicamente. Dopo la squalifica della scorsa estate a causa della positività al Tramadolo, si pensava che avrebbe comunicato il suo ritiro, invece così non è stato. Più e più volte, Nairo Quintana ha manifestato la sua voglia di tornare in pista verso nuovi obiettivi.

Quintana si allena. Lo scenario

Quintana non vuole dire addio al mondo delle due ruote ed è ancora a caccia di una squadra. Sono state tante le indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi di alcuni team interessati al corridore. Ma alla fine non c’è mai stato il tanto atteso lieto fine. La speranza a questo punto è quella della Bahrain. Infatti, questa settimana, il podcast The Cycling Dane ha rilanciato un’indiscrezione secondo cui Nairo sarà nuovamente nel World Tour per la prossima stagione: “Il nome del Bahrain compare anche perché Mikel Landa lascerà la squadra la prossima stagione. Se non ci fosse un’ombra sul colombiano, questo avrebbe tutto il senso del mondo”.

Non resta che attendere per comprendere se il futuro di Nairo Quintana è destinato a cambiare in positivo.