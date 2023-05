Remco Evenepoel risponde alle accuse social. La dura replica

Remco Evenepoel risponde alle accuse social dopo essersi ritirato dal Giro d’Italia nelle scorse settimane. Infatti, il corridore si era dovuto ritirare dalla corsa a causa della positività al Covid e questa sua decisione aveva scatenato ingenti polemiche. In tanti infatti hanno parlato di fuga dalla corsa, chi di poco rispetto nei confronti del Giro e altri ancora di una non ottimale organizzazione da parte del team. Fino a questo momento il corridore era rimasto in silenzio salvo poi decidere di esporsi con un post nei suoi profili social ufficiali: “Iniziamo con la notizia positiva. Dopo le visite di controllo e le visite mediche di oggi, ho avuto il via libera per ricominciare ad allenarmi e pensare a nuovi obiettivi”.

Remco Evenepoel risponde alle accuse social

Evenepoel ha vissuto un momento davvero difficile al Giro d’Italia. Dopo la prima settimana di corsa è stato costretto a ritirarsi per via della positività al Covid. Questa sua scelta ha suscitato tante critiche a cui il corridore ha voluto replicare. Al riguardo il corridore ha sottolineato: “È difficile accettare i commenti falsi e negativi che ho ricevuto dopo aver lasciato la corsa. Non sono il tipo di persona che si nasconde o che ha paura di perdere. Lo dico per coloro che pensano che io sia così. Gli ultimi giorni sono stati emotivamente molto duri a causa di questi commenti. Ma porterò tutto questo con me in bicicletta, per prepararmi ai miei prossimi obiettivi”.

Il corridore ha poi chiosato: “Vorrei solo che tutti ricordassero che non sono un robot, sono un normale essere umano, un marito, un figlio, un compagno di squadra. Con sentimenti come tutti gli altri. Ora non vedo l’ora di fissare nuovi obiettivi per realizzare una magnifica seconda parte di quella che è già una magnifica stagione. A presto”.

Non resta quindi che attendere la comunicazione dei prossimi obiettivi stagionali del corridore.