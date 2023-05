Fabio Aru rivela il suo sogno sardo e chiosa sull’Academy

Fabio Aru rivela il suo sogno made in Sardegna. L’ex corridore ha rilasciato un’intervista a Radio Rai, ospite della trasmissione Sulle strade del Giro dove ha trattato diverse tematiche, tra cui il Giro d’Italia, i sogni futuri e la realizzazione della sua Academy. Aru ha appeso la bici al chiodo ormai da un po’ di tempo, ma il suo amore per la bicicletta non è mai appassito, anzi ha continuato a coltivarlo curando nuovi progetti. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha rivelato infatti di avere un sogno importante, di cui riportiamo uno stralcio: “Chi è in Sardegna o in Sicilia, sa di dover fare sacrifici più grandi rispetto ad altre regioni. Mi piacerebbe che in Sardegna e nel Sud in generale ci siano delle strutture che permettano di crescere anche vicino casa. Sto cercando di fare di tutto per farlo. Il mio sogno sarebbe vedere un atleta sardo a buoni livelli. Non è un passaggio immediato, ma ci stiamo dando da fare per la Sardegna, la mia regione”.

Faio Aru rivela il suo sogno e parla dell’Academy

Fabio Aru sta portando avanti anche il procedo dell’Accademia in Sardegna. Proprio al riguardo della nuova struttura per i giovani ciclisti, ha raccontato: “L’idea è nata nel 2017 quando ero ancora professionista. Sulle basi della mia prima società di Villacidro era nata quest’idea dell’Accademia. Poi è confluita nella Fabio Aru Academy da quest’anno con lo staff e gli allenatori di sempre. Sta andando molto bene, sono sempre stato molto seguito dalla Sardegna e da Villacidro. Sono orgogliosamente sardo e volevo dare indietro a Villacidro e alla mia terra il tifo che ho avuto in questi anni”.



Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo all’ex corridore Fabio Aru per la realizzazione di questo nuovo importante progetto riguardante i giovani nel mondo del ciclismo.