Antonio Tiberi, dopo il caso del gatto, trova una nuova squadra. Le dichiarazioni

Antonio Tiberi, dopo la vicenda legata all’uccisione del gatto, trova una nuova squadra per riprendere a correre. L’azzurro ha annunciato infatti di aver firmato un contratto con la Bahrain Victorious fino alla stagione 2025. Il corridore scenderà in strada per la prima volta, con la sua nuova squadra, il prossimo 9 giugno, in occasione del 59° Grosser Preis des Kantons Aargau di Gippingen.

Antonio Tiberi, firma con la Bahrain Victorious

Nuova avventura per Antonio Tiberi che dopo il licenziamento dalla Trek-Segafredo ha trovato una nuova squadra: la Bahrain Victorious. Il corridore era finito nella bufera gli scorsi mesi, per il fatto di cronaca uscito nel mese di febbraio, quando sparò ad un gatto con un fucile ad aria compressa. Tiberi stando ai nuovi programmi con la Bahrain sarà al via anche al Giro di Svizzera in programma dall’11 al 18 giugno.

Il corridore ha rilasciato le sue impressioni sul nuovo team tramite la pagina ufficiale della squadra. Al riguardo riportiamo uno stralcio: “Sono felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con il Team Bahrain Victorious sia dal punto di vista prestazionale che umano. Guardando dall’esterno mi è sempre sembrata una squadra ben organizzata e solida, quindi non ho esitato quando ho ricevuto l’offerta. Conosco già alcuni membri dello staff e dei ciclisti italiani e tutti nel gruppo mi hanno accolto calorosamente. Con l’aiuto di questa squadra dimostrerò di aver imparato dall’errore commesso in passato”.