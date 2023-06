Baloise Belgium Tour 2023 diretta tv e streaming gratis. Dove vedere ciclismo

Baloise Belgium Tour 2023 partirà da Scherpenheuvel mercoledi 14 maggio, ecco dove vedere in diretta tv e streaming tutte le tappe di questo breve ma intenso giro nel nord europa. Ci sarà anche Mathieu Van Der Poel che ha ripreso l’attività sabato nella Dwars dor het Hageland dopo il grande successo alla Parigi-Roubaix.

Saranno cinque le tappe, perlopiù adatte a sprinter e finisseur ma con la cronometro di Beveren decisiva per la classifica generale. Eccole nel dettaglio:

14/06 tappa 1. Scherpenheuvel-Scherpenheuvel 165km

15/06 tappa 2. Merelbeke-Knokke 174km

16/06 tappa 3. Beveren-Beveren (ITT) 15km

17/06 tappa 4. Durbuy-Durbuy 172km

18/06 tappa 5. Bruxelles-Bruxelles 192km

I nostri colori saranno rappresentati da Lorenzo Rota, autore fin qui di una stagione deludente dopo che lo scorso anno era stato l’azzurro più convincente. Soprattutto al nord aveva sempre disputato ottime corse. In molti si augurano che questa seconda parte di stagione possa essere per lui più ricca di soddisfazioni.

Dove vedere Baloise Belgium Tour 2023 in tv e streaming

Il Baloise Belgium Tour 2023 partirà mercoledi 14 giugno, sarà possibile seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 1 a partire dalle ore 16:00 e in live streaming sempre su Eurosport dalle ore 15:00. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app di Eurosport, registrarsi al servizio e sottoscrivere una delle proposte di abbonamento mensili oppure annuali.

La corsa può essere seguita anche consultando i vari canali social della stessa:

www.baloisebelgiumtour.be

twitter.com/belgium_tour

www.facebook.com/BelgiumTour



Baloise Belgium Tour 2023, un pò d’immagini della scorsa edizione

